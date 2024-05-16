Відсвяткували 15-ту річницю: Амелія Спенсер показала романтичні кадри з чоловіком

Племінниця принцеси Діани – леді Амелія Спенсер – поділилася зі своїми фолловерами новими знімками, на яких зазнімкована з чоловіком.

Амелія та її чоловік Грег Маллетт відсвяткували п'ятнадцяту річницю їхніх стосунків. Пара багато років зустрічалася і минулого року, нарешті, зіграла весілля у Південній Африці.

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"Святкуємо наші 15 років разом у найромантичнішому місці світу", — написала леді Амелія у підписі до знімків, які були зроблені в італійській Венеції.

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На одному зі світлин також була леді Кітті Спенсер, яка нещодавно стала мамою. Вона зникла зі світського суспільства і рідко ділиться фото та відео у своєму Instagram, але, очевидно, тепло спілкується зі своїми молодшими сестрами.

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