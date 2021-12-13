Відсвяткували 7-річчя: княгиня Шарлін показала фото дітей із вечірки

10 грудня діти князя Альбера II та княгині Шарлін відсвяткували 7-річчя.

Принц Жак та його сестра принцеса Габріелла з'явилися на світ 10 грудня 2014 року. Княгиня Шарлін народила близнюків за допомогою кесаревого розтину.

Цей день спадкоємці князя Альбера II провели у родинному колі в палаці Монако. Але їхня мама Шарлін на святі не була присутньою, оскільки перебуває зараз у клініці (ймовірно у Швейцарії), де проходить курс реабілітації після тривалої інфекції лор-органів та проведених кількох операцій.

Шарлін опублікувала кілька святкових знімків у своєму офіційному аккаунті в Instagram і написала:

(гортайте фото праворуч)

"З днем народження, мої діти. Дякую тобі, Боже, за те, що подарував мені таких чудових дітей. Я справді щаслива. Улюблена мама ❤️", — підписала кадри Шарлін.

Фотографії було зроблено у сімейному будинку, у княжому палаці Монако. Брат і сестра були одягнені в білі атласні піжами, коли позували зі своїм тортом, виконаним у формі цифри 7 на тлі різнокольорових повітряних куль.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Associated Press

Раніше князь Альберт II говорив, що вони з дітьми обов'язково відвідають Шарлін у клініці, як тільки це стане можливим.

Читайте також: