Відсвяткували Геловін: шведська принцеса Мадлен показала сімейне фото

У своєму акаунті в Instagram 41-річна принцеса Мадлен опублікувала знімок, на якому зображені всі члени її родини: чоловік Крістофер О'Нілл і троє дітей – доньки Леонор та Адрієнн і син Ніколас.

Мадлен була в довгій сукні з короткими рукавами, ковбойському капелюсі та чоботях-козаках, її чоловік Крістофер також був ковбоєм. Старша донька була без костюма, а просто в сарафані у принт "віші", молодша була в костюмі, а син обрав образ із фільму "Крик".

Невідомо, чи святкують Геловін шведські монархи, але Мадлен та її родина тривалий час жили в Америці, тому їм ця традиція, вочевидь, близька.

Принцеса Мадлен зі своєю родиною / Фото: Принцеса Мадлен/Instagram

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Гайді Клум захопила вбранням для своєї грандіозної вечірки на Гелловін.

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