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Відсвяткували п'яту річницю: принцеса Євгенія показала ексклюзивні кадри зі свого весілля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Відсвяткували п'яту річницю: принцеса Євгенія показала ексклюзивні кадри зі свого весілля

Принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк учора відсвяткували п'яту річницю від дня весілля.

А ввечері принцеса поділилася з підписниками дуже зворушливою відеонарізкою кадрів того урочистого дня – 12 жовтня 2018 року, коли вона вийшла заміж за Джека Бруксбенка.

У відео показано, як Євгенію батько веде до вівтаря у соборі Святого Георгія у Віндзорі, також милі кадри, як збираються на своє весілля наречений та наречена, а наприкінці показані кадри вже розширеної їхньої родини, де Євгенія та Джек зображені на пляжі з двома синами.

"П'ять років тому цього дня", — написала під відео Євгенія.

Нагадаємо, вчора ми також згадували, яким було весілля принцеси Євгенії та Джека у фотографіях. І яка гарна була на принцесі сукня з глибоким декольте, відкритою спиною та довгим шлейфом від бренду Peter Pilotto.

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