Відсвяткували річницю: принц Вільям розповів про особливий момент під час заручин із Кейт

Принц Вільям, як відомо, подарував своїй майбутній дружині на честь заручин обручку з сапфіром, що належала раніше його матері принцесі Діані.

Каблучка принцеси Діани на принцесі Кейт / Фото: Associated Press

Принц Уельський раніше розповів, чому він хотів використати каблучку своєї покійної матері, щоб освідчитися Кейт Міддлтон під час їхньої поїздки до Кенії 2010 року. Очевидно, що Вільям хотів, щоб у його майбутньої дружини Кейт був зв'язок з його матір'ю Діаною і саме з цієї причини він обрав для заручин її каблучку.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Під час інтерв'ю ITV після того, як про заручини пари оголосили офіційно, Вільям сказав: "Це заручальна каблучка моєї матері. Я подумав, що це дуже мило, тому що, очевидно, її немає поряд, щоб розділити цей радісний момент з нами, тому це мій спосіб тримати її як би близько до цього". Потім Кейт додала: "Це дуже, дуже особливо", — згадує її слова журнал Ok!

Кейт Міддлтон в день заручин / Фото: Associated Press

Насправді принц освідчився коханій 20 жовтня 2010 року, але офіційно палац оголосив про це 16 листопада того ж року напередодні 63-ї річниці весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

До речі, молодший брат принца Вільяма – принц Гаррі – також обрав листопад для того, щоб освідчитися своїй дівчині Меган Маркл.

Заручини Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Читайте також:

Заручальні каблучки наречених в британській королівській сім'ї (8 фото)