Відсвяткували річницю: принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос поділилися сімейним фото

Принц Павлос та Марі-Шанталь поділилися на своїх сторінках у Instagram знімками та написали теплі слова на адресу одне одного.

"З ювілеєм мого єдиного! ♥️ @pavlosgreece", — написала у підписі під знімком принцеса Марі-Шанталь. На фото вони з чоловіком зазнімковані сидячи на сходах біля будинку. Вона одягнена в блакитну смугасту сорочку і джинси-кльош і взута в білі кеди, а він у темно-синьому піджаку, блакитній сорочці, у білих штанях і з біло-сірою смугастою краваткою.

Принц Павлос написав у підписі до схожого знімку:

"Сьогодні ми святкуємо 29 років щасливого шлюбу – дякую тобі за наших чудових дітей та наше життя. Я досі почуваюся так само, як того дня, коли ми одружилися", — написав грецький принц.

Нагадаємо, пара одружилася 1 липня 1995 року та зустрічалася три роки до весілля. У шлюбі у них народилося п'ятеро дітей – дочка принцеса Марія-Олімпія та четверо синів.

1 липня також 13-ту річницю весілля відсвяткували княгиня Шарлін та князь Альбер II. Вони поділилися новим фото у соцмережах.

Читайте також: