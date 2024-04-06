Відточила майстерність: один реверанс Меган Маркл королеві Єлизаветі II назвали особливим

Коли Меган Маркл тільки приєдналася до королівської родини Британії, вона зовсім не вміла робити реверансів.

Меган Маркл розповідала в документальному фільмі про них із Гаррі про те, як вперше зустрілася з королевою Єлизаветою II і зробила дуже низький реверанс. Від моменту тієї першої зустрічі 2017-го і до смерті королеви Єлизавети II 2022-го герцогиня Сассекська ще неодноразово присідала в реверансі перед монархинею.

Але, особливо вишуканим, королівські шанувальники називають її останній реверанс вже покійній королеві під час похорону Єлизавети II у вересні 2022 року.

Деякі шанувальники у соцмережах коментуючи фотографії Меган хвалили герцогиню за те, що вона так майстерно відточила королівський ритуал. Хоча спочатку, коли вона тільки починала стосунки з принцом Гаррі, не надавала особливого значення цьому моменту.

Реверанс Меган Маркл королеві Єлизаветі II на похороні монархині, вересень 2022 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, майстерно володіє мистецтвом реверансу і принцеса Уельська Кетрін. Раніше ми порівнювали реверанси принцеси Кейт для Єлизавети II та короля Чарльза.

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