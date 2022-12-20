Відверте зізнання: колишня дівчина принца Гаррі розповіла, чому вдалася до процедури ЕКЗ

33-річна Крессіда народила хлопчика від свого чоловіка, якого за кумедним збігом обставин теж звати Гаррі — Гаррі Вентворт-Стенлі. Через деякий час після того, як ця новина стала відома публічно, Крессіда вирішила поділитися своїм досвідом материнства та розповіла про те, що робила ЕКЗ.

Крессіда Бонас та Гаррі Вентворт-Стенлі / Фото: Instagram Гаррі Вентворт-Стенлі

У статті, опублікованій The Sunday Times, Крессіда описує, як вона почувалася так, ніби "моє тіло підвело мене після того, як зіткнулася з труднощами при зачатті", - пише Daily Mail.

"Я витратила час і гроші на рефлексотерапію, дієтологів, акупунктуру та екстрасенсів… Навіть німецького цілителя, який розмовляє з ангелами. Мій розум був у постійному циклі занепокоєння, і моя одержимість завагітніти стала непереборною. Незалежно від того, скільки я пила дорогих добавок, нічого не працювало, і я відчувала, що моє тіло мене підводить", - пише Крессіда.

Крессіда Бонас / Фото: Getty Images

Дівчина каже, що уникала дитячих вечірок, бо почувалася недоречно поряд зі своїми друзями, які мали дітей, на тлі боротьби за те, щоб мати своїх власних.

Британка каже, що процедура ЕКЗ спочатку її лякала, через те, що не було ясності, чи буде досягнуто необхідного результату. Проте вже з першої спроби Крессіда та її чоловік Гаррі змогли зачати дитину і в листопаді 2022 року Бонас народила сина.

"Я знаю, як нам пощастило. Ми не страждали так сильно, як інші пари. Я вважаю, що мені дуже пощастило, що ЕКЗ допомогло нам з першого разу", - сказала Крессіда.

Принц Гаррі та Крессіда Бонас / Фото: Associated Press

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