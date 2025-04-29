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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1577
Час на прочитання
2 хв

Відвертість герцогині: Меган Маркл вперше прокоментувала розлучення з принцом Гаррі

Меган Маркл обговорила свій шлюб із принцом Гаррі у новому подкасті з Джеймі Керн Лімою, гостею якого вона нещодавно стала.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган і Гаррі / © Associated Press

Від того часу, як Меган стала дружиною Гаррі 19 травня 2018 року, в них народилося двоє дітей — син Арчі та дочка Лілібет, названа на честь королеви Єлизавети II. Сім’я живе у сонячній Каліфорнії, у власному будинку в Монтесіто.

Вперше публічно в подкасті Меган зізналася ведучій, що вірить у те, що їхній шлюб з Гаррі «буде вічним».

На запитання, чи вірить вона в те, що вони будуть одружені «вічно», Меган впевнено відповіла: «Так… він ще й лис, якщо ви не помітили, мій чоловік дуже, дуже гарний. Але його серце ще більш прекрасне».

Водночас, нагадаємо, чутки про нібито розлучення пари циркулюють у пресі регулярно.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Меган також розповіла, на якій стадії перебувають їхні стосунки — особливо після семи років шлюбу та народження двох дітей, пише express.co.uk.

«Тепер, через сім років, коли у вас з’явився невеликий перепочинок, ви можете просто насолоджуватися одне одним по-новому. Саме тому я відчуваю, що зараз у нас, скоріше, медовий місяць».

У цьому епізоді Джеймі також передала Меган зворушливу записку від її двох дітей, яку передав принц Гаррі.

Меган із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган із сином Арчі / © Instagram Меган Маркл

Мило сміючись, Меган прочитала, про що в записці йшлося: «Ми любимо твою їжу, ми любимо твої млинці і ми любимо-любимо твої обійми. Ти найкраща матуся, і ми любимо тебе». Прочитавши чарівну записку, Меган наголосила на «дуже британському» стилі звернення до неї з боку дітей.

Нагадаємо, раніше під час інтерв’ю принц Гаррі також прокоментував розлучення з Меган.

Гаррі та Меган / © Getty Images

Гаррі та Меган / © Getty Images

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