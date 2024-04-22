Відвідали особливе місце: короля Чарльза та королеву Каміллу заскочили у день народження Єлизавети II

Короля Чарльза та його дружину королеву Каміллу помітили у Шотландії.
Вони відвідали церковну службу в церкві Краті Кірк, неподалік замку Балморала в неділю, 21 квітня, день, коли покійній королеві Єлизаветі II могло б виповнитися 98 років. Цю церкву покійна монархиня сама любила відвідувати, коли бувала у Шотландії.
Чарльз і Камілла були помічені в автомобілі неподалік церкви, монарх сам був за кермом. Камілла усміхалася фотографам, а Чарльз був зосереджений на кермуванні автомобілем.
Цього року відзначається другий посмертний день народження покійної королеви Єлизавети ІІ після її смерті у вересні 2022 року у віці 96 років. І після відвідування церкви королівське подружжя, швидше за все, провело цей день, згадуючи королеву під час приватної сімейної вечері.
Згідно з традицією, такі дати публічно королівська родина Британії не вшановує. Нагадаємо, завтра, 23 квітня свій шостий день народження відсвяткує принц Луї – молодший син принца та принцеси Уельських.
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