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Відвідали собор, виступили у замку, подивилися на квіти: Чарльз III та королева-консорт у турі країною

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Відвідали собор, виступили у замку, подивилися на квіти: Чарльз III та королева-консорт у турі країною

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Перший тур проголошеного короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли, який розпочався у Шотландії, продовжується у Північній Ірландії.

Учора король Чарльз ІІІ провів аудієнцію з першим міністром Шотландії Миколою Стерджен, а сьогодні вирушив до Північної Ірландії.

Король і королева-консорт відвідали собор Святої Анни в Белфасті, де вшанували пам'ять королеви Єлизавети II.

Королева Камілла для відвідування собору одягла на додаток до чорної жалобної сукні чорний капелюх.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Карл III виступив у замку Хіллсборо після отримання послання зі співчуттями від Алекса Маски, спікера Асамблеї Північної Ірландії.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Також король та королева оглянули квіти, залишені біля замку Хіллсборо після смерті королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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