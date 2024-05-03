Відвідали улюблену виставку Єлизавети II: герцогиня Софі та принц Едвард в об'єктивах фотографів

Це був один із найулюбленіших заходів покійної королеви Єлизавети II, який вона рідко пропускала.

Герцог і герцогиня Единбурзькі відвідали другий день Королівської Віндзорської кінної виставки 2024 року в Гоум-парку, що на території Віндзорського замку.

Софі була у бавовняному блейзері від ME+EM кольору хакі під який одягла молочну сорочку, чорну спідницю-міді від Vince та взула високі шкіряні чоботи. Також на плечі у герцогині висіла сумка Sophie Habsburg.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька зібрала волосся в низький хвіст і зав'язала його хусткою, одягла мініатюрні золоті сережки-кільця і одягла свій улюблений золотий ланцюжок з підвіскою з літерою "S". На обличчі у герцогині був легкий, ледь помітний макіяж.

Принц Едвард був у піджаку в клітинку кольору хакі, блакитній сорочці в тонку смужку і з краваткою в смужку, а також у штанах з вельвету та черевиках такого самого кольору, як чоботи його дружини Софі.

Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька приїжджала до України та побувала у Бучі, Ірпені та Києві. Вона стала першим членом британської королівської родини, який відвідав Україну від початку російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

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