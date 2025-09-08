Відвідали Бучу: Олена Зеленська у костюмі кольору молочного шоколаду, Юлія Свириденко – у світлому жакеті

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Олена Зеленська разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко відвідала Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Світлини звідти вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Там вони познайомилися з роботою місцевого винаходу — застосунку Sympto.me.

«ШІ-аватар допоможе визначитися з фізичними чи психологічними скаргами, проконтролює сон, нагадає про призначення лікаря й підкаже питання до нього. Це не самолікування, а дієвий інструмент для того, щоб звернути увагу на себе та своє самопочуття, який конче потрібен нині всім», — розповіла перша леді.

Цього дня Зеленська продемонструвала стильний образ у костюмі кольору молочного шоколаду, який складався з жакета без коміра і ґудзиків і широких штанів. На першій леді також була чорна блузка і чорні туфлі на низькій підошві.

У першої леді було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та елегантні сережки-кільця у вухах.

Юлія Свириденко була одягнена у світлий подовжений жакет, чорний топ і чорні штани зі стрілками. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках, зачіскою з мякими локонами, макіяжем із акцентом на очах, золотими сережками та окулярами у чорній оправі.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій вкороченій сорочці і джинсах відвідала Головний медичний клінічний центр МВС.