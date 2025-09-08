ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Відвідали Бучу: Олена Зеленська у костюмі кольору молочного шоколаду, Юлія Свириденко – у світлому жакеті

Перша леді і прем’єр-міністерка України з робочим візитом побували на Київщині.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Олена Зеленська разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко відвідала Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Світлини звідти вона опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Там вони познайомилися з роботою місцевого винаходу — застосунку Sympto.me.

Олена Зеленська та Юлія Свириденко

Олена Зеленська та Юлія Свириденко

«ШІ-аватар допоможе визначитися з фізичними чи психологічними скаргами, проконтролює сон, нагадає про призначення лікаря й підкаже питання до нього. Це не самолікування, а дієвий інструмент для того, щоб звернути увагу на себе та своє самопочуття, який конче потрібен нині всім», — розповіла перша леді.

Цього дня Зеленська продемонструвала стильний образ у костюмі кольору молочного шоколаду, який складався з жакета без коміра і ґудзиків і широких штанів. На першій леді також була чорна блузка і чорні туфлі на низькій підошві.

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

У першої леді було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж та елегантні сережки-кільця у вухах.

Юлія Свириденко була одягнена у світлий подовжений жакет, чорний топ і чорні штани зі стрілками. Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на шпильках, зачіскою з мякими локонами, макіяжем із акцентом на очах, золотими сережками та окулярами у чорній оправі.

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Юлія Свириденко та Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій вкороченій сорочці і джинсах відвідала Головний медичний клінічний центр МВС.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie