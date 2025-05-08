Відвідав службу з королівською сім’єю: який вигляд має праправнук Вінстона Черчілля

Олександр Черчілль / © Getty Images

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На службі в Лондоні сьогодні зібралися члени британської королівської родини, щоб вшанувати 80-ту річницю від дня перемоги у Другій світовій війні.

Десятирічний Олександр Черчілль під час служби прочитав молитви, а також запалив 80-ту Свічку Миру Дня Перемоги.

Олександр Черчілль — праправнук Вінстона Черчілля / © Getty Images

Нагадаємо, його прадід Вінстон Черчілль був прем’єр-міністром Великої Британії під час Другої світової війни від 1940-го до 1945 року.

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Вінстон Черчілль і його фірмовий знак V, що означає «перемога», червень 1943 року / © Getty Images

Черчілль сформував національний уряд і керував участю Британії у військових діях союзників, що призвело до перемоги 1945 року. 1951-го Вінстон став прем’єр-міністром вдруге, а в роки між цими двома термінами правління він написав кілька книжок, у яких розповів про свій досвід під час війни.

Олександр Черчилль — праправнук Вінстона Черчілля / © Getty Images

8 травня 1945 року Велика Британія святкувала День Перемоги в Європі. По всій країні дзвонили церковні дзвони, люди збиралися відсвяткувати закінчення військових дій. Відомо, що юрби людей збиралися біля Букінгемського палацу, а з балкона їх вітав король Георг VI з дружиною Єлизаветою і доньками. Принцесі Єлизаветі (майбутній королеві Єлизаветі II) та її сестрі принцесі Маргарет дозволили анонімно гуляти посеред натовпу та брати участь у святкуваннях.

Принцеса Єлизавета, її мати королева Єлизавета, король Георг VI, принцеса Маргарет, 8 травня 1945 року / © Getty Images

Заходи цього тижня, присвячені 80-й річниці Дня перемоги, завершаться сьогодні ввечері концертом у лондонському Конногвардійському параді, в якому візьмуть участь король і королева.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала молодша донька Вінстона Черчілля в день весілля.

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