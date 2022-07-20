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Відвідувачів ресторану, де вечеряли Меган та Гаррі, погрожували виставити на вулицю

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Відвідувачів ресторану, де вечеряли Меган та Гаррі, погрожували виставити на вулицю

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

За Меган та Гаррі, які приїхали кілька днів тому до Нью-Йорка, полюють папараці.

У понеділок Сасекські були помічені під час вечері у ресторані Роберта Де Ніро Locanda Verde в районі Трайбека у Нью-Йорку.

Як пише Daily Mail, відвідувачів закладу попередили про те, що тих, хто спробує сфотографувати пару, виганятимуть на вулицю.

"У ресторані було дуже багато охорони, але пара не сиділа в окремій кімнаті", - повідомило джерело Page Six, додавши, що Гаррі та Меган сиділи посеред жвавого ресторану. Служба безпеки попередила, що будь-кого, хто спробує сфотографувати королівську пару, "попросять піти".

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також джерела розповіли, що за сусіднім столиком були люди, серед яких хтось святкував день народження. Меган підійшла до них і сказала імениннику: "Бажаю тобі найщасливішого дня народження".

"Вони всі були приголомшені і просто сказали: "Дякую", розповідає джерело.

Кажуть також, що Меган та її чоловік Гаррі були у піднесеному настрої. А за вечерею насолоджувалися рикотою із сардинського овечого молока, тартаром зі стейку, п'ємонтезе, равіолі та червоним вином.

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