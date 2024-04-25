Відзначив улюблену невістку: король Чарльз III присвоїв принцесі Кейт почесне звання

Принцеса Кейт стала кавалером честі Ордену Кавалерів Пошани, заснованого королем Георгом V 1917 року для визнання видатних досягнень у мистецтві, науці, медицині та державній службі.

Як повідомляє The Mail, це перший випадок, коли члена королівської родини було призначено на посаду за всю вікову історію ордена. Повідомляється, що це символ великої поваги, яким принцеса користується у її тестя, короля Чарльза. Це не тільки особиста подяка за її вірну службу короні від того часу, як вона вийшла заміж за принца Вільяма майже 13 років тому, а й визнання її внеску в мистецтво. Це призначення не є прямим даром короля, а провадиться кабінетом міністрів за його рекомендацією.

Нагадаємо, принцеса Кейт є покровителькою Королівського фотографічного товариства та Національної портретної галереї, а також натхненницею фотопроєкту "Hold Still".

Король Чарльз та принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Серед власників Ордену Почесних кавалерів – дама Джуді Денч, сер Пол Маккартні та Джоан Роулінг.

Також король Чарльз III призначив королеву Каміллу Великим Магістром і Першою чи Головною Дамою Великого Хреста Видатного Ордену Британської Імперії, що є традиційним призначенням для дружини монарха.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Попередніми власниками були принц Філіп, герцог Единбурзький, який був призначений при коронації королеви Єлизавети і залишався ним до своєї смерті 2021 року, а також королева Марія та король Георг VI, коли він був принцом Уельським.

Орден Британської імперії був заснований королем Георгом V 1917 року на честь ширшого шару суспільства, як військового, так і цивільного.

Принц Вільям також був удостоєний нового ордену, він був призначений Великим Магістром Високоповажного Ордену Бані, слідуючи стопами свого батька, коли той був принцом Уельським.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Стародавній орден був заснований королем Георгом I 1725 року, але вважається, що спочатку він виник ще в VIII столітті і вручався військовослужбовцям або цивільним службовцям за зразкову службу.

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