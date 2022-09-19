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Виглядав принижено і жалюгідно: Путін в очікуванні Ердогана заповнював паузу клоунадою

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Виглядав принижено і жалюгідно: Путін в очікуванні Ердогана заповнював паузу клоунадою

Фото: Associated Press

На саміті ШОС Путіна як тільки не принижували.

Раніше візитівкою Путіна були його запізнення. Кремлівський диктатор змушував себе чекати іноді годину і більше. Зараз він приходив завжди вчасно, а ось його співрозмовники часто затримувалися.

В один із днів саміту Путін був змушений стояти і чекати на президента Киргизстану перед зустріччю на камери, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган теж на кілька хвилин залишив Путіна перед камерами самого.

Залишений на самоті диктатор вирішив заповнити паузу клоунадою. Кривляння Путіна, який незграбно імітував поцілунки та обійми, які мабуть мали розваги журналістів і фотографів, що зібралися, мали жалюгідний вигляд.

Можливо, Путіну здавалося, що він схожий як знаменитого коміка-міма Марселя Марсо, але це далеко не так.

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