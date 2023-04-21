Вигнаний принц: стало відомо, від кого Гаррі може отримати підтримку на коронації Чарльза

Принц Гаррі буде присутній на коронації Чарльза та Камілли 6 травня один без своєї дружини Меган, герцогині Сассекської. Ймовірно, принц нервує, бо це буде його перша зустріч із сім'єю після того, як він випустив свою книжку скандальних мемуарів.

Гаррі вже мав телефонну розмову з його батьком королем Чарльзом. Однак він навряд чи може розраховувати на підтримку брата принца Вільяма. Між ними прірва, і принц Уельський не налаштований миритися з молодшим братом у день коронації батька.

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

У той же час принц Гаррі може розраховувати на підтримку своїх двоюрідних сестер принцеси Євгенії, з якою він дружний і Зари Тіндалл, з якою вони з Меган спілкувалися, коли приїжджали на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року.

Наближені до Чарльза люди кажуть, що король дуже хоче, щоб Гаррі був присутній на такому важливому для нього заході, адже принц виховувався в сім'ї, де з дитинства йому говорили про те, що його обов'язок понад усе.

Король Чарльз III та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нещодавно стало відомо, на що образилася на Гаррі королева Камілла і чому на коронації між ними буде напруженість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відбуватиметься в день коронації Чарльза та Камілли і чого чекати публіці.

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