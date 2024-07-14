Вигуляла нову сукню: 69-річна мати Кейт Міддлтон сходила на тенісний чемпіонат

Вона потрапила під приціл фотографів, коли приїхала на тенісний турнір у Лондоні.

Поки принцеса Кейт проходить лікування і практично не з'являється на публіці, її 69-річна мама Керол Міддлтон вже кілька разів відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат.

Жінка продемонструвала на спортивному заході нову білу сукню в зелений квітковий принт від бренду ME+EM, яку носила в поєднанні з жакетом від цього ж бренду, коричневими туфлями від Emmy London та стильною плетеною сумкою. Також на очах вона мала сонцезахисні окуляри, а волосся уклала в лаконічну зачіску.

Разом із Керол на теніс прийшов і її чоловік – батько Кейт – 75-річний Майкл Міддлтон і одягнений він був теж стильно, адже був у світлому піджаку, сорочці та синіх штанах.

Керол та Майкл Міддлтон / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Керол продемонструвала практично ідентичний цьому образ. На жінці була теж сукня в принт, жакет і ті ж туфлі, проте сумка, якою вона доповни образ відрізнялася, адже вона була круглою і мала просто чарівний вигляд у поєднанні з цією сукнею.

Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

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