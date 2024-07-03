Вигуляла ще одну: королева Камілла одягла діамантову брошку бабусі Єлизавети II у Шотландії

Королева Камілла з'явилася на публіці ще з однією брошкою королеви Єлизавети II.

Цього року ми вже бачили безліч королівських виходів дружини Чарльза III у брошах його покійної матері королеви Єлизавети II. Багато з них Камілла продемонструвала на перегонах в Аскоті.

Днями королівське подружжя прибуло до Шотландії і вчора в Голірудгаусі влаштували садову вечірку. Гостей королева Камілла вийшла привітати в блакитній сукні-пальті з вишивкою Fiona Clare, капелюсі Philip Treacy і з брошкою з діамантовим чортополохом та в своїх улюблених золотих підвісках.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Відомо, що спочатку брошка належала королеві Марії Текській (бабусі королеви Єлизавети II), але після її смерті 1953 року була успадкована покійною монархинею.

Королева Єлизавета II неодноразово носила цю брошку саме під час своїх візитів до Шотландії. Ось і Камілла тепер робить те саме.

Сьогодні в Единбурзі королівське подружжя відвідає службу Ордену Чортополоху в соборі Святого Джайлса.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про шість улюблених прикрас, які тепер носить королева Камілла.

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