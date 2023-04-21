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Вихід принцеси Уельської: знімки, які зворушать шанувальників Кейт Міддлтон

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1242
Час на прочитання
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Вихід принцеси Уельської: знімки, які зворушать шанувальників Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кетрін у Бірмінгемі / Фото: Associated Press

Учора принц Вільям та його дружина принцеса Кетрін побували з візитом у Бірмінгемі.

У місті королівське подружжя відвідало низку заходів. 41-річна Кейт Міддлтон мала чудовий вигляд у сукні винного відтінку від Karen Millen з поясом на талії та у туфлях Gianvito Rossi на підборах.

Принцеса Уельська Кетрін / © Getty Images
Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Але найбільше публіку зворушило те, як принцеса Уельська спілкувалася з публікою і особливу увагу приділяла дітям. Ми зібрали кілька кадрів, повз які неможливо пройти. Вони були зроблені фотографами після візиту Кейт та Вільяма до The Rectory.

Принцеса спілкувалася з публікою і підходила до кожної дитини, яка принесла для неї квіти. Особливе захоплення Кейт викликала маленька дівчинка місяців семи-восьми, яка була на руках у мами і дивилася на Кетрін серйозним поглядом, поки та усміхалася їй і щось говорила.

Принцеса Уельська Кетрін у Бірмінгемі / © Associated Press
Принцеса Уельська Кетрін у Бірмінгемі / Фото: Associated Press
Принцеса Уельська Кетрін у Бірмінгемі / © Associated Press
Принцеса Уельська Кетрін у Бірмінгемі / Фото: Associated Press

Не секрет, що принцеса Уельська дуже любить дітей, особливо маленьких і завжди приділяє їм більше уваги під час своїх королівських прогулянок. Її чоловік принц Вільям щоразу трохи нервує, коли Кейт дозволяють взяти на руки якогось немовля. Адже він переживає, що дружина захоче завести ще одну дитину. Пара, нагадаємо, виховує трьох дітей: 9-річного Джорджа, майже 8-річну Шарлотту та майже 5-річного Луї.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям у Бірмінгемі / © Associated Press
Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям у Бірмінгемі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1242
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