Вихідні на суботнику: як свекруха королеви Летиції прибирала пляж

82-річна королева Іспанії Софія підтримує різні екологічні ініціативи.
Її Величність приєдналася до екологічної кампанії під час Всесвітнього дня чистоти на пляжі Альмадраба в Аліканте.
Королева Софія одягнена в білу сорочку і джинси кольору хакі, а взута в зручні черевики озброїлася сміттєвими пакетами і рукавичками і вирушила разом з іншими людьми на пляж, щоб прибрати сміття.
Минулого року Софія разом з волонтерами також прибирала пляж. Це відбувалося в рамках кампанії проєкту LIBERA "1 м2 для пляжів і морів в Рінкон-де-ла-Вікторія.
На так званий "суботник" королева приїхала з прикрасами на шиї, на зап'ястях, а також одягнула каблучки. А ще вона зробила укладання і макіяж, і не забула захисну маску.
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