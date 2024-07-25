Виховання королівських спадкоємців: головне правило, якого успішно дотримуються Кейт та Вільям Уельські

Кейт та Вільям Уельські виховують трьох дітей та дотримуються певних правил у цьому питанні.

Їхньому старшому синові принцу Джорджу нещодавно виповнилося 11 років. З цього приводу сім'я поділилася його новим портретним знімком, який зробила його мати Кетрін. Важко не помітити, як виріс маленький принц, який у майбутньому має стати новим королем Великої Британії.

Його 9-річна сестра принцеса Шарлотта навряд чи стане королевою, але зараз, коли дівчинка з'являється зі своєю сім'єю на публічних заходах, до неї прикуто багато уваги.

Молодший 6-річний принц Луї зазвичай розважає публіку своїми зухвалими витівками.

Принц та принцеса Уельські з дітьми на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

Уельським доводиться докладати багато зусиль, щоб діти росли у якомога нормальних умовах. Кейт і Вільям завжди прагнули знайти "баланс" між своїм публічним та особистим життям. І в міру того, як їхні діти наближаються до дорослого життя, вони все частіше з'являються на публіці, хоч і під пильною увагою своїх дбайливих батьків.

Колишня кореспондентка BBC Royal Дженні Бонд розповіла OK!, що Уельські знайомлять своїх дітей з королівськими обов'язками дуже обережно, але їхній підхід до виховання безперечно має успіхи, пише Mirror.

"Вільям і Кетрін ухвалили дуже виважене і зріле рішення поступово показувати дітям, яким буде їхнє життя, але поки що тримають більшу частину їхнього життя в таємниці. Той факт, що всі троє навчаються в школі разом, має зміцнити їхній сімейний осередок, а їКейт і Вільям поводяться як звичайні батьки, відвозячи дітей до школи якнайчастіше. Вони не можуть змінити свою долю, але їм поки не потрібно стикатися з нею віч-на-віч, за винятком особливих випадків. Тому я думаю, що Вільям та Кетрін знайшли правильний баланс”, - каже експертка.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

Очевидно, троє дітей Уельських знають, що народилися в королівській родині. Але їхні батьки роблять все можливе для того, щоб зробити їхнє дитинство якомога більш нормальним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять пунктів, яким має слідувати няня дітей Уельських.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

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