"Виколюють очі": Амелія Віндзор одягла на похорон занадто тонку білизну і засвітила більше, ніж потрібно було

Британська аристократка обрала для жалобного заходу нескромне вбрання.
Онука двоюрідного брата королеви, герцога Кентського - леді Амелія Віндзор – прийшла попрощатися з Єлизаветою II на службу до Вестмінстерського абатства.
Для жалобного заходу аристократка обрала чорну сукню міді з V-подібним декольте та занадто довгими рукавами. Під вбрання Амелія одягла занадто тонку білизну і через це засвітила більше, ніж було потрібно.
Сукню вона скомбінувала з чорними щільними колготами і шкіряними лоферами з пензликами. В руці вона тримала чорну сумку з великим бантом.
Волосся Віндзор прикрасила чорним обідком з бантиками і вуаллю. У вухах у неї були золоті сережки у формі півмісяця з перлиною, на шиї – золотий ланцюжок, а на руках – золоті каблучки.
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