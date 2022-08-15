Виконує обов'язки королеви: принц Чарльз відвідав церкву Краті Кірк у Шотландії

Королева Єлизавета II виконує дедалі менше королівських обов'язків, а натомість на публіці частіше з'являється її спадкоємець, старший син принц Чарльз.
Вчора принц Уельський відвідав церкву Краті Кірк у Краті, Абердінширі. Ця церква найбільш відома як місце поклоніння британської королівської родини, коли вони живуть поблизу замку Балморал, де зараз, як відомо, перебуває на літніх канікулах королева Єлизавета II.
Її прапрабабуся королева Вікторія почала поклонятися в церкві 1848 року, відтоді кожен британський монарх поклонявся там, зупиняючись у сусідньому замку Балморал.
Також на службу приїжджав молодший син Її величності принц Едвард зі своєю дочкою леді Луїзою. Ймовірно, граф і графиня Вессекські вже перебувають у Шотландії на канікулах разом із королевою Єлизаветою II.
Очікується також, що туди приїдуть герцог і герцогиня Кембриджські, яких нещодавно Її Величність королева позбавила одного з привілеїв.
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