Виконує обов'язки королеви: принц Чарльз відвідав церкву Краті Кірк у Шотландії

Королева Єлизавета II виконує дедалі менше королівських обов'язків, а натомість на публіці частіше з'являється її спадкоємець, старший син принц Чарльз.

Вчора принц Уельський відвідав церкву Краті Кірк у Краті, Абердінширі. Ця церква найбільш відома як місце поклоніння британської королівської родини, коли вони живуть поблизу замку Балморал, де зараз, як відомо, перебуває на літніх канікулах королева Єлизавета II.

Принц Едвард з дочкою Луїзою / Фото: Getty Images

Її прапрабабуся королева Вікторія почала поклонятися в церкві 1848 року, відтоді кожен британський монарх поклонявся там, зупиняючись у сусідньому замку Балморал.

Також на службу приїжджав молодший син Її величності принц Едвард зі своєю дочкою леді Луїзою. Ймовірно, граф і графиня Вессекські вже перебувають у Шотландії на канікулах разом із королевою Єлизаветою II.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Очікується також, що туди приїдуть герцог і герцогиня Кембриджські, яких нещодавно Її Величність королева позбавила одного з привілеїв.

Кейт та Вільям з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

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