Вікторія Бекхем опублікувала кумедний фотоколаж про королеву Єлизавету II і опинилася в центрі скандалу

Минулими вихідними у Великій Британії відбулися масштабні святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Дизайнерка Вікторія Бекхем приєдналася до них у своєму Instagram.

Вікторія опублікувала кумедні слайди, на яких порівняла себе з Її Величністю королевою: ось вона сидить на троні, п'є чай, як Єлизавета II, носить хустки та друкує за комп'ютером. Або зображена з келихом ігристого та в компанії вихованця.

"70 років бути джерелом натхнення для багатьох! Включно зі мною, однозначно! Вітаємо Її Величність Королеву з платиновим ювілеєм, яке досягнення!", - підписала ці кадри Вікторія.

Слід зазначити, що не всі фоловери місіс Бекхем оцінили її англійське почуття гумору. Знайшлися і ті, хто критикував дизайнерку за те, що вона порівнює себе з королевою, назвавши Вікторію егоїстичною. Проте шанувальники Вікторії активно відповідали у коментарях іншим користувачам, що їм слід попрацювати над своїм почуттям гумору. А Вікторію похвалили.

(гортайте фото праворуч)

"Чудово!", "Блискуче, це так смішно", "Дві королеви — Єлизавета II і Вікторія — королева моди".

Але були й інші коментарі: "Це егоїстично", "Як ви можете порівнювати себе з королевою", "Якщо вам хтось порадив зробити цей пост, звільніть вашого радника". Вікторія на коментарі не відповідає.

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