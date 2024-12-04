Вікторія у чорній сукні, а Девід — у фраку: Бекхеми раптово з'явилися на державному королівському банкеті

Девід та Вікторія Бекхеми стали гостями дипломатичного прийому в Букінгемському палаці, організованому королівською сім'єю на честь еміра Катара та його дружини, які перебувають з державним візитом у Великій Британії.

Це перший державний банкет, який відвідало подружжя Бекхемів.

Бекхеми, запрошення яких трималося в секреті до початку заходу, приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли та принца Уельського Вільяма та інших гостей урочистого заходу.

Прийом у Букінгемському палаці на честь еміра Катару / Фото: Associated Press

49-річного Девіда зазнімкували за руку з його 50-річною дружиною Вікторією у Східній галереї в оточенні королівських осіб та високопосадовців. Передбачається, що Бекхема було запрошено на розкішну вечерю у зв'язку з його роллю посла чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі, пише Daily Mail.

Бекхем вже відвідував кілька королівських заходів, включаючи церемонію нагородження орденом Британської імперії 2017 року та захід Queen's Young Leaders 2018 року, але це був перший державний банкет за його участю.

Вікторія та Девід Бекхеми на прийомі в Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Вікторія прибула на банкет у чорній максісукні зі своєї власної колекції Victoria Beckham. Вона зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж, одягла лаконічні сережки-висячки з камінням і в руках тримала золотий клатч. Макіяж на її обличчі був виразним. Девід був одягнений у чорний фрак, молочно-білий жилет, сорочку та краватку-метелика, а взутий у лаковані туфлі. Він усміхався і мав щасливий вигляд, ідучи Букингемським палацом з дружиною за руку.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт банкет не відвідала, але була присутня на денних заходах на честь еміра Катару.

Принц і принцеса Уельські з еміром Катару та його дружиною / Фото: Associated Press

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