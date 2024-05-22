Вікторія в сукні з паєтками, а Софія в елегантній чорній: шведські принцеси на церемонії

Принцеса Софі та принц Карл Філіп вийшли на червону доріжку церемонії вручення премії Polar Music Prize 2024 у Гранд-готелі у Стокгольмі.

39-річна принцеса обрала для свого виходу у світ чорну максісукню з вирізом на декольте та коротку накидку, розшиту камінням. В руках вона тримала чорний прямокутний клатч і на пальці у неї блищала каблучка незвичайного дизайну. Також Софія зробила хвилясте укладання та вечірній макіяж, в руках у неї був гарний букет квітів. Її чоловік принц Карл Філіп одягнув чорний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

На церемонію завітала і кронпринцеса Вікторія. Вона одягла сукню-міді без рукавів, розшиту паєтками і підібрала босоніжки на підборах відтінку металік та металевий клатч. Кронпринцеса зібрала волосся в низький пучок, зробила макіяж і одягла незвичайної форму сережки з перлами. В руках у неї був букет квітів, а нігті вона нафарбувала рожевим лаком.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Головували на церемонії король Карл Густав та його дружина королева Сильвія, яка одягнулася також у вечірнє вбрання та туфлі-човники на підборах. Завершивши образ бездоганним укладанням, кольє на шиї та масивними сережками.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

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