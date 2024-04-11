Вільям і Гаррі не хотіли весілля Чарльза та Камілли: чому брати були проти

Принц Гаррі був настільки проти одруження свого батька короля Чарльза на Каміллі, що висунув одну дуже сміливу вимогу, яка була узгоджена з його старшим братом Вільямом і про яку він написав у своїх мемуарах "Запасний".

Гаррі писав, що вони з братом були настільки стурбовані ідеєю повторного шлюбу свого батька Чарльза, що благали його відмовитися від цих планів. Але, незважаючи на це, Чарльз і Камілла оприлюднили свої стосунки 1999 року і пов'язали себе шлюбом на цивільній церемонії у Віндзорі 2005 року.

Весілля Чарльза та Камілли, 9 квітня 2005 року / Фото: Associated Press

Як пише express, Гаррі та Вільям вважали, що цей шлюб принесе більше шкоди, ніж користі, і ставили під сумнів його необхідність.

"Навіщо заходити так далеко, якщо в цьому немає необхідності? Ми хотіли, щоб він був щасливий. І ми бачили, як він був щасливий з нею. Отже, на той час це було "ОК", — писав Гаррі. А також розповідав, що вони з Вільямом дали обіцянку Чарльзу прийняти Каміллу в сім'ю за однієї умови.

"Ми з Віллі пообіцяли татові, що приймемо Каміллу в сім'ю. Єдине, що ми просили натомість, це щоб він не одружився з нею. Ми благали, щоб він не одружився повторно", — говорив Гаррі.

Принци Вільям і Гаррі на весіллі Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Брати вважали, що весілля викличе суперечки і змусить всю країну, весь світ говорити про Діану і порівнювати її з Каміллою. Що, власне, згодом і сталося.

Раніше ми розповідали, що у своїй промові на весіллі Чарльза і Камілли сказала королева Єлизавети II, зворушивши всіх присутніх.

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