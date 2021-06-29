Вільям і Кейт побачать статую принцеси Діани раніше за принца Гаррі

Принц Вільям з дружиною Кетрін і трьома дітьми побачать статую принцеси Діани раніше, ніж вона буде представлена публіці 1 липня 2021 року.

Герцог Кембриджський хоче, щоб їхні з Кетрін діти — 7-річний Джордж, 6-річна Шарлотта і 3-річний Луї побачили статую своєї покійної бабусі Діани напередодні її офіційного відкриття 1 липня в садах Кенсінгтонського палацу, пише mirror.

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Associated Press

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На офіційному відкритті, яке відбудеться в день 60-річного ювілею принцеси Уельської, буде присутня невелика кількість людей. Принци Вільям і Гаррі вимовлять свої промови. Герцогиня Кембриджська буде присутньою поруч з чоловіком цього дня, а ось Меган Маркл залишилася в США з новонародженою дочкою Лілібет. Хоча вже з'явилися чутки, що і присутність Кейт під питанням через перегляд кількості гостей заходу в зв'язку з пандемією. Зараз статуя вже встановлена в затонулому саду Кенсінгтонського палацу і прихована від публіки.

Кейт і Вільям / Associated Press

Принц Гаррі, нагадаємо, прилетів з США кілька днів тому і проходить карантин у Фрогмор-гаус, який раніше був їхньою з Меган резиденцією. Зараз там живе принцеса Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком і сином.

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Принцеса Діана з синами — Вільямом і Гаррі (11 фото)

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