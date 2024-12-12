Вільям пишатиметься: принцеса Кейт номінована на премію "Людина року"

Принцеса Уельська увійшла до шортлиста номінантів на премію "Людина року" 2024 року від журналу Time.

Відомо, що премія "Людина року" присуджується людині, групі людей або навіть ідеї, які найбільше вплинули на події минулого року — у позитивному чи негативному сенсі.

За даними журналу, номінацію Кейт отримала оскільки потрапила до заголовків міжнародних новин цього року і викликала дискусію про конфіденційність та здоров'я публічних осіб, пише express.co.uk.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

У дружини принца Вільяма був складний рік з точки зору здоров'я. У січні її вперше госпіталізували для проведення операції на черевній порожнині, а Кенсінгтонський палац оголосив, що вона візьме перерву до Великодня. Відсутність принцеси породжувала теорію змови аж до березня, тоді Кейт записала відеозвернення і повідомила, що у неї діагностували рак і вона проходитиме курс лікування.

У вересні принцеса Уельська оголосила, що її лікування завершено і що вона повертається до королівських обов'язків, але її пріоритетом залишається її сім'я.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше принцеса Кейт входила до списку найвпливовіших людей журналу TIME100 2013 року і була одним із фіналістів у номінації "Людина року" 2011 року.

Нещодавно принцеса провела четвертий різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві "Разом на Різдво" та викликала захоплення у шанувальників, а королівські експерти твердили в один голос, що Кейт має впевнений в собі вигляд та дуже натхненна.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

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