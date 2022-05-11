Вимушений переїзд за кордон: поради від психологині, які дадуть змогу рухатися далі

Під час війни багато хто був вимушений виїхати з України. Дехто вже повернувся, але багато хто ще перебуває за багато тисяч кілометрів від рідної домівки. А може й просто вже не має цієї домівки.

Про те, що відбувається з людиною, яка стала вимушеним переселенцем за кордон, розповідає психологиня та консультантка Юлія Ярошевич.



Переїзд. Коли людина вирішує змінити місце проживання виїзджаючи за кордон, що вона робить спочатку? Вірно. Вона усіляко готується до цієї події: інформаційно, психологічно, матеріально. Тому адаптація до переїзду починається вже у моменті підготовки. Людина звикається спочатку з думками про переїзд, розмірковує над різними сценаріями розвитку подій, коли вона переїде. Шукає підтримку та точки опори.

Що ми маємо зараз? Мільйони українців залишили свої домівки не з власної волі, одним просто нікуди повертатися, інші намагаються врятувати своє життя, та життя дітей від обстрілів, бомбардувань, від всього того, що зараз робить російська "армія" на території України.

Хто ці люди "вимушені переселенці за кордоном"? Це в основному жінки і діти. Які були змушені виїхати за кордон, та не мали часу на адаптацію. Адаптація відбувається вже на території інших держав. Складно їм? Неймовірно!

Невідома країна, незнання мови, залежність від інших. Де жити? Де брати кошти? Діти. Як з навчанням? Як з адаптацією без знання мови? Документи? Рідні. Як рідні? Знову бомблять рідні міста. Новини. Страшні новини. Відчуття провини, невизначеність.

Я гадаю не потрібно розписувати в якому психологічному стані знаходяться жінки в цей час. Це важко. В тебе немає плану, немає на кого спертися, ти маєшь кожного дня вирішувати питання, які ніколи раніше не вирішувала. Здається що навколо все в тумані і ти не знаешь де вихід.

Я спробую перелічити поради, як допомогти собі, якщо ти опинилася у вимушеному переселенні за кордоном.

Відновити базові потреби, які дадуть змогу рухатися далі



1. Потрібно розібратися з тим, де ти будешь жити, що будешь їсти, та які документи тобі потрібно оформити. Для цього зараз за кордоном є підтримуючі волонтерські організації, Червоний хрест. Додайся в телеграмі до груп допомоги, країни в яку ти потрапила, там багато корисної інформації: документи, житло, медицина, можливість запитати та попросити про допомогу. Наразі в більшості країн вже налагоджена система роботи з вимушеними переселенцями.

2. Потреба у безпеці. Ти будешь здригатися від гучних звуків, авіації в небі і сирен швидких… Це нормально, це закономірно. Маючи травматичний досвід, психіка реагує на все, що може його нагадувати. Але ти маєш дати собі зрозуміти, що ти в безпеці. Спробуй не замикатися в собі, навіть якщо є бажання сховатися від усього світу ти маєшь виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям, спілкуватися з людьми. Налаштовувати себе "зараз я в безпеці, мені нічого не загрожує". На це потрібен час, зараз дуже важко "довіряти світу" після всього того, що тобі довелося пройти та ще й з розумінням того, що війна продовжується.

3. Тримай зв’язок. За можливості підтримуй спілкування з рідними. Це дає відчуття опори і зв’язку. Це дає відчуття контролю.

4. Відпочивай. Намагайся спати, використовувати можливості побути наодинці.

5. Новини. Не можливо і не потрібно зовсім уникати новин. Обери декілька інформаційних ресурсів для перегляду. Це дає відчуття контролю. Але намагайся тримати баланс, бо інформаційні потоки підвищують тривожність та здійснюють ретравматизацію психіки.

6. Давай волю почуттям. Плакати, злитися, ненавидіти це нормально. Не мовчи, ділися своїм болем, якщо є можливість звернутися до психолога, звертайся. Він зможе "витримати" твої емоціі та створити безпечний простір для спілкування. Можливо заведи щоденник і записуй свої переживання та почуття.

7. Щоб впоратися з відчуттям провини, допомагай іншим. Можешь допомагати, дізнайся де є волонтерські організації у твоєму місті і запропонуй свою допомогу.



Тобі зараз важко. Я розумію. Але щоб жити у вимушеному переселенні тобі потрібно якнайшвидше адаптуватися. Створити ті самі "точки опори", щоб витримати невизначеність і страх. Прийняття теперішньої реальності надскладна задача, але поки в нас є вибір ми маємо обирати життя. Бережіть себе!

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