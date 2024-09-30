Він був наполегливий: дворецький принцеси Діани розповів жахливі подробиці її стосунків з Мохаммедом аль-Фаєдом

Відвертість пана Баррелла пролунала після того, як десятки жінок розповіли в документальному фільмі BBC, що вони зазнали насильства і домагань з боку Мохаммеда аль-Фаєда, батька Доді аль-Фаєда, з яким принцеса Діана перебувала в нетривалих стосунках 1997 року до їхнього загибелі в Парижі. За словами дворецького, принцеса Уельська безумовно підтримала би жінок, які звинуватили покійного аль-Фаєда в насильстві, якби була жива сьогодні.

Пол Баррел / Фото: Associated Press

Пол також розкрив подробиці того, якими були стосунки принцеси та бізнесмена, який всіляко прагнув зблизитися з королівською родиною Британії та одружити свого сина Доді з принцесою Уельською.

Баррелл розповів, що аль-Фаєд сказав Діані: "Я хочу, щоб ти вийшла заміж за мого сина, тому що за єгипетською традицією батько йде першим. Я спатиму з тобою", — казав Мохаммед. Принцесу буквально кидало в жар від таких слів, цитує слова пана Баррелла видання The Sun.

Принцеса Діана та Мохаммед аль-Фаєд / Фото: Getty Images

Колишній дворецький розповів, що принцеса Діана називала колишнього магната Harrods "Йодою" на честь зморшкуватого зеленого персонажа "Зоряних війн", а також "Богом" через його роздуте его. А ще вона часто скаржилася, що аль-Фаєд дозволяв собі розпускати руки, обіймати її і цілувати їй руку надто довго під час привітання, ніби натякаючи на інтерес до її персони.

Пол Баррелл каже, що принцеса була обурена пропозицією від 60-річного чоловіка переспати з нею, жінкою, яка була майже вдвічі молодша за нього. Вона називала його моторошним і слизьким. І їй була гидка його поведінка.

Принцеса Діана та Мохаммед аль-Фаєд / Фото: Getty Images

З принцесою аль-Фаєд познайомився 1986 року на матчі з поло, спонсорованому Harrods. Цей епізод був показаний і в серіалі "Корона". Він зробив усе можливе, щоб звести принцесу з його сином Доді, а також обсипав Діану подарунками, дозволив їй користуватися секретним входом до свого магазину у Найтсбріджі і став для неї довіреною особою. Фургони Harrods прибували до Кенсінгтонського палацу з новітніми гаджетами та подарунками, які Діана відправляла все назад, але її персонал приносив все нові й нові пакунки. Пол Баррелл, який працював на Діану від 1987-го до 1997 року, заявив, що мільярдер аль-Фаєд намагався пом'якшити її та скористатися її вразливістю.

Принцеса Діана та Мохаммед аль-Фаєд / Фото: Getty Images

"Harrods став для неї безпечним притулком. Він був лише за два кроки від її улюбленого ресторану San Lorenzo, і їй подобалося заглядати туди. Фаєд дозволив їй використовувати секретний тунель, який веде під землю і назад до магазину. Він сказав їй, що вона може отримати все, що захоче, безкоштовно, але вона відмовилася, і дозволив їй і хлопчикам ( Вільяму і Гаррі, синам Діани) ходити по магазинах пізно вночі. Те, що він зробив, це дав їй те, чого їй не дала королівська сім'я. Він організував для неї втечу, і він знав, що робив. Він дав їй можливість досліджувати світ, який вона вважала безпечним".

Дворецький принцеси дав їй лише одну пораду – бути обережною. Життя принцеси Діани трагічно обірвалося, коли вона їхала з сином Мохаммеда Доді 31 серпня 1997 року в автомобілі в Парижі, а водій не впорався з керуванням, що призвело до автокатастрофи, в якій загинула принцеса Уельська.

Мохаммед аль-Фаєд помер 30 серпня 2023 року, через 26 років після трагедії, в якій також загинув і його син Доді.

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