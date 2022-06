"Він був під кайфом": чоловік старшої онуки королеви пояснив витівки принца Луї на святкуванні ювілею

Цей ювілей, крім іншого, запам'ятався всім кумедними фото молодшого сина Кейт та Вільяма – принца Луї.

На численних фото та відео зі святкування платинного ювілею правління королеви Єлизавети II ми бачимо смішні пики принца Луї. Він то закриває вуха руками, то сміється, то хмуриться, то закриває рукою рота своєї мами герцогині Кембриджської.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Дитина виглядає смішно і мило, і не робить нічого поганого або незвичайного для дітей його віку, але, очевидно, своїм батькам він у ці дні завдав чимало клопоту.

Зара Тіндолл і Майк Тіндолл / Фото: Associated Press

В інтерв'ю підкату The Good, The Bad and The Rugby чоловік старшої онуки королеви Зори Тіндолл — Майк Тіндолл назвав причину такої поведінки принца:

"У них з собою було багато солодощів, тому він мав справжній цукровий кайф".

Читайте також: