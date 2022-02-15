"Він був просто прекрасний": співачка Міккі Гайтон зробила фото з принцом Гаррі на Суперкубку

Кантрі-співачка Міккі Гайтон поділилася в Instagram фотографією із чоловіком Меган Маркл.
Артистка зустрілася з принцом Гаррі на Суперкубку після виконання національного гімну. Принц спостерігав за грою разом зі своєю кузиною принцесою Євгенією, яка прилетіла до США днями.
Prince Harry і Princess Eugenie в будинку на #SBLVI pic.twitter.com/uKyIdqIFmE— NFL UK (@NFLUK) February 14, 2022
Вчора Міккі Гайтон поділилася у соціальних мережах фотографією із зустрічі з герцогом Сассекським. Підпис під фото свідчив: "Я зустріла принца Гаррі. Він був просто прекрасний. Я навіть зробила реверанс у спортивному костюмі". Обидвоє вони були заскочені у VIP-зоні.
Міккі, яка захопила глядачів своїм сильним вокалом на футбольному матчі, була одягнена у червоні штани та відповідну куртку на блискавці після того, як змінила шикарну синю сукню, яку вона одягала для свого виступу. Гаррі був у білій футболці, темних джинсах та синьому блейзері і не зняв маску навіть для фотографії.
Співачка, що випустила свій дебютний альбом "Пам'ятай її ім'я" минулого року, увійшла в історію, коли стала першою чорношкірою жінкою, номінованою на "Греммі" за сольний виступ у стилі кантрі 2021 року.
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