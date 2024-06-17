Він був схвильований: із принцом Луї на параді в Лондоні стався конфуз

Родина Уельських повним складом була присутня на параді Trooping the Color на честь дня народження монарха, що відбувся 15 червня.

Шестирічний принц Луї приєднався до святкування з нагоди знаменної події в Лондоні і був настільки схвильований, що впав, чекаючи на сходах перед Букінгемським палацом. Це сталося перед початком військового параду.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Принц Луї відомий своїми зухвалими витівками, але цього дня він мав серйозніший вигляд, ніж зазвичай. Хоча британська преса писала, що Луї бачили, коли він танцював під час маршу шотландської гварді, але знімків немає, пише express.co.uk.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Це був важливий день для Уельських, тому що вперше за шість місяців на публіці з'явилася принцеса Кейт, яка досі проходить курс терапії проти раку. Принцеса приїхала на парад у приголомшливій білій сукні прямого силуету з бантом на грудях від Jenny Packham, а її образ порівняли з образом знаменитої Одрі Гепберн.

Одрі Гепберн та принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також цього дня родина згуртувалася навколо короля Чарльза ІІІ на балконі Букінгемського палацу.

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