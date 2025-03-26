Він був у Києві та пережив ракетну атаку: король Чарльз посвятив у лицарі друга України Стівена Фрая

У вівторок у Віндзорському замку король Чарльз III посвятив Стівена Фрая у лицарі на знак визнання його невпинної роботи у сфері захисту психічного здоров'я, захисту довкілля та благодійності.

67-річний британський актор, письменник і телеведучий давно використовує свою платформу, щоб відкрито говорити про біполярний розлад, з яким він живе більшу частину свого дорослого життя.

Хоча багато хто знає Фрая як національне надбання британського телебачення та літератури, його вплив за межами екрану настільки ж примітний. Він є президентом благодійної організації з охорони психічного здоров'я Mind від 2011 року і продовжує домагатися більшої обізнаності та підтримки для тих, хто бореться мовчки, пише euroweeklynews.com.

Стівен Фрай / Фото: Associated Press

Стівен Фрай є ще й великим другом для України. У вересні 2023 року він приїжджав до нашої країни та зустрічався з президентом Зеленським.

Король Чарльз III та Стівен Фрай / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Легендарний британський комедійний актор Стівен Фрай зняв фільм про Україну. Стрічка Стівен Фрай їде в Україну (Stephen Fry into Ukraine) вийшла на каналі Фрая Planet Fry на YuoTube. У фільмі Фрай показав свою зустріч із президентом Зеленським, побував у Бабиному Яру та розмірковував про криваву історію нашої країни. Також актор виступив зі стендапом перед українськими глядачами та зустрівся з воїнами, і пережив ракетну атаку у Києві.

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