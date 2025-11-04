- Дата публікації
Він був задирою: однокласники колишнього принца Ендрю поділилися фактами, що шокують про його шкільні роки
Ендрю Маунтбеттен Віндзор, колись відомий як улюблений син королеви Єлизавети II та герой війни, зіткнувся з публічним приниженням. Його не лише позбавили титулів та звань, а й виселили з дому, в якому він планував безбідно існувати до кінця своїх днів.
У західній пресі випливли історії з його шкільних років. У біографії колишнього герцога Йоркського, написаної Ендрю Лоуні під назвою «Зліт і падіння будинку Йорків», автор розмовляв із кількома колишніми однокласниками Ендрю у Гордонстоуні. Це та сама шотландська школа-інтернат, в якій навчався король Чарльз і яку він ненавидів, а також їхній молодший брат — принц Едвард. Одна з колишніх однокласниць Ендрю згадувала його, як «дуже слизького, зарозумілого, самовдоволеного та хулігана».
«Він вважає себе кумедним, красивим і розумним, але це не так», — розповіла вона автору книжки. А інший колишній студент стверджував, що Ендрю був занадто самовпевнений і буквально часто казав: «Ви знаєте, хто я?». «Люди ставилися до нього з побоюванням», — додав ще один випускник Гордонстоуна, пише видання marieclaire.com.
Один із колишніх вчителів у Гордонстоуні розповів Лоуні, що про час Ендрю у школі «згадували вкрай рідко» порівняно з періодом перебування там принца Чарльза. «Я чув про Ендрю тільки те, що він був хуліганом», — сказав вчитель.
Навіть якщо він не дуже ладнав з багатьма хлопчиками — які, як зауважив один випускник, «вважали його буркуном і занудою», — у колишнього герцога Йоркського, за словами Лоуні, було «коло дівчат, що постійно змінюється». Ендрю, прозваний «Ренді Енді», зустрічався з кількома дівчатами, включаючи американку зі знатної родини.
