Він був задирою: однокласники колишнього принца Ендрю поділилися фактами, що шокують про його шкільні роки

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

Реклама

У західній пресі випливли історії з його шкільних років. У біографії колишнього герцога Йоркського, написаної Ендрю Лоуні під назвою «Зліт і падіння будинку Йорків», автор розмовляв із кількома колишніми однокласниками Ендрю у Гордонстоуні. Це та сама шотландська школа-інтернат, в якій навчався король Чарльз і яку він ненавидів, а також їхній молодший брат — принц Едвард. Одна з колишніх однокласниць Ендрю згадувала його, як «дуже слизького, зарозумілого, самовдоволеного та хулігана».

Королева Єлизавета II та її син принц Ендрю прибули до школи-інтерната Гордонстоун / © Getty Images

«Він вважає себе кумедним, красивим і розумним, але це не так», — розповіла вона автору книжки. А інший колишній студент стверджував, що Ендрю був занадто самовпевнений і буквально часто казав: «Ви знаєте, хто я?». «Люди ставилися до нього з побоюванням», — додав ще один випускник Гордонстоуна, пише видання marieclaire.com.

Принц Ендрю в молодості / © Getty Images

Один із колишніх вчителів у Гордонстоуні розповів Лоуні, що про час Ендрю у школі «згадували вкрай рідко» порівняно з періодом перебування там принца Чарльза. «Я чув про Ендрю тільки те, що він був хуліганом», — сказав вчитель.

Реклама

Принц Ендрю в Гордонстоуні / © Associated Press

Навіть якщо він не дуже ладнав з багатьма хлопчиками — які, як зауважив один випускник, «вважали його буркуном і занудою», — у колишнього герцога Йоркського, за словами Лоуні, було «коло дівчат, що постійно змінюється». Ендрю, прозваний «Ренді Енді», зустрічався з кількома дівчатами, включаючи американку зі знатної родини.

Принц Ендрю, 1979 рік, принц щойно закінчив навчальний рік в елітній школі Гордонстоун і прибув до Лондонського аеропорту Хітроу. / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми докладніше писали про те, як улюблений син королеви Єлизавети II опинився у сексскандалі та втратив усе.