Він був жорстокою дитиною: за що принца Ендрю кинули в купу гною в дитинстві
Персонал не любив колишнього принца Ендрю у дитинстві за те, що той був грубим із тваринами та людьми.
Королівська експертка та письменниця Інгрід Сьюард у своїй статті для The Sun написала про Ендрю ось що: «Коли йому було п’ять років, він вирушив на нижнє подвір’я Королівських стайнь у Віндзорі, поки його батько, принц Філіп, катався в кареті. Конюхам не подобалася його присутність, бо вони бачили, як він дражнив собак і штовхав коней по ногах.
Співробітники імовірно вирішили помститися Ендрю, тому «вони схопили принца, що протестує, і кинули його в купу гною», — пише Сьюард.
Звичайно, п’ятирічний принц був не в захваті від таких дій.
«Коли він усвідомив всю глибину свого приниження, він закричав і побіг на пагорб до замку з криками: „Я розповім мамі! Я розповім мамі про вас!“.
За словами Сьюард, залишається незрозумілим, чи розповів колишній принц Ендрю королеві Єлизаветі II про те, що з ним сталося. Однак, мабуть, персонал не зіткнувся з «жодними наслідками» після інциденту. «І, схоже, він нічого не навчився, опинившись у купі гною», — стверджує авторка.
Нагадаємо, нещодавно колишній принц Ендрю офіційно був понижений у званні королівською сім’єю і більше не використовуватиме жодного зі своїх королівських титулів, включаючи титул герцога Йоркського. Брат короля тепер відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор.
Раніше ми писали, що однокласники колишнього принца Ендрю поділилися фактами, які шокують про його шкільні роки в Гордонстоуні.