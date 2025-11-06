Він був жорстокою дитиною: за що принца Ендрю кинули в купу гною в дитинстві

Королева Єлизавета II і принц Ендрю / © Getty Images

Реклама

Королівська експертка та письменниця Інгрід Сьюард у своїй статті для The Sun написала про Ендрю ось що: «Коли йому було п’ять років, він вирушив на нижнє подвір’я Королівських стайнь у Віндзорі, поки його батько, принц Філіп, катався в кареті. Конюхам не подобалася його присутність, бо вони бачили, як він дражнив собак і штовхав коней по ногах.

Співробітники імовірно вирішили помститися Ендрю, тому «вони схопили принца, що протестує, і кинули його в купу гною», — пише Сьюард.

Королева Єлизавета II, принц Едвард і принц Ендрю / © Getty Images

Звичайно, п’ятирічний принц був не в захваті від таких дій.

Реклама

«Коли він усвідомив всю глибину свого приниження, він закричав і побіг на пагорб до замку з криками: „Я розповім мамі! Я розповім мамі про вас!“.

За словами Сьюард, залишається незрозумілим, чи розповів колишній принц Ендрю королеві Єлизаветі II про те, що з ним сталося. Однак, мабуть, персонал не зіткнувся з «жодними наслідками» після інциденту. «І, схоже, він нічого не навчився, опинившись у купі гною», — стверджує авторка.

Принц Ендрю в молодості / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно колишній принц Ендрю офіційно був понижений у званні королівською сім’єю і більше не використовуватиме жодного зі своїх королівських титулів, включаючи титул герцога Йоркського. Брат короля тепер відомий як Ендрю Маунтбеттен Віндзор.

Раніше ми писали, що однокласники колишнього принца Ендрю поділилися фактами, які шокують про його шкільні роки в Гордонстоуні.

Реклама