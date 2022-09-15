Він досить вибагливий: інсайдери розповіли про уподобання короля Чарльза в їжі

Існує думка, що новий король досить вибагливий в їжі. І є досить багато інформації про те, яким стравам він надає перевагу, а що категорично не їсть.

Королева Єлизавета II була дуже поміркованою та послідовною в їжі. Вона ніколи не їла квадратних бутербродів і дуже любила булочки до чаю, які їла з вершками та джемом.

Її спадкоємець, хоч і вважається гурманом, насправді, теж віддає перевагу досить простій їжі, але при цьому обирає органічні продукти та овочі із власного саду. Відомості про кулінарні уподобання короля Чарльза III вивчив Express.co.uk.

Кажуть, що Чарльз дуже любить варені яйця, але, за словами інсайдера з королівської родини, його ідеальна їжа — різотто з лісовими грибами та органічною бараниною. При цьому гриби мають бути зібрані у його власному маєтку. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді згадував час, коли він заохочував співробітників замку Балморал збирати гриби у маєтку.

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"Він любить дикі гриби і возив своїх кухарів до Балморалу, щоб показати їм, де ростуть найкращі гриби", — сказав Даррен.

Кажуть, що поряд із грибами фаворитом короля Чарльза була баранина.

Фото: Getty Images

А ось фуа гра король терпіти не може. Ще у 2008 році Ендрю Фаркуарсон, заступник керуючого господарством у Кларенс Хаус — офіційній резиденції Чарльза та Камілли, повідомив, що його кухарям було наказано не купувати та не подавати паштет із гусячої печінки да столу принца.

Монарх також дуже вимогливий до того, як йому подадуть чашку чаю. Вода має бути нагріта до 70 градусів для зеленого чаю та до 100 градусів для чаю Earl Grey або English breakfast. Температуру води слід вимірювати термометром.

У короля Чарльза існують різні правила заварювання зеленого та чорного чаїв. Зелений чай слід заварювати три хвилини, а чорний чай – п'ять.

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Для приготування ідеального королівського напою замість цукру в чаї використовують органічний мед, його додають перед тим, як розлити напій.

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