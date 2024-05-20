Він хоче лише одного: що вимагає король Чарльз від принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі хоче помиритися з батьком. Але це поки що не видається можливим.

Як кажуть британські експерти, Гаррі забагато всього виставив на огляд публіки, щоб так просто "загладити свою провину". А король Чарльз III, який зараз все ще лікується від раку, просто хоче спокою у такі складні часи.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Інсайдери кажуть, що король завжди дорожитиме своїми стосунками із сином, але "його не цікавлять жодні драми, і він бажає провести свої останні роки у мирі та спокої", — цитує їхні слова видання express.co.uk

До того ж, повідомляється, що королева Камілла проти того, щоб Гаррі якимось чином непокоїв батька, поки той проходить курс лікування. А Чарльз у свою чергу турбується про те, як на його примирення відреагує старший син – принц Вільям, який також переживає зараз непрості часи через хворобу його дружини Кейт.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора принц Гаррі та Меган Маркл відсвяткували шосту річницю від дня свого розкішного королівського весілля у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Ми зібрали для вас 20 цікавих фактів про стосунки Меган та Гаррі.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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