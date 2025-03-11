Він ідеальний: принцеса Кейт присіла у реверансі перед Чарльзом та Каміллою

Принцеса Уельська Кейт викликала фурор не лише своїм чудовим образом, але й реверансом. Дружина принца Вільяма та майбутня королева вже давно опанувала мистецтво реверансу і вчора продемонструвала це публічно.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Коли до Вестмінстерського абатства прибули король Чарльз і королева Камілла, члени сім'ї вже чекали всередині церкви. Під час проходу монаршої пари до своїх місць принцеса Уельська присіла у витонченому реверансі своєму тестеві і усміхнулася, а її чоловік принц Вільям стояв поруч і також схилив голову в усмішці.

Реверанс принцеси Кейт / Фото: Associated Press

Також поряд з Уельськими були зображені принцеса Анна та герцог і герцогиня Глостерські.

Королева Камілла, нагадаємо, обрала для виходу рожеву сукню-пальто з вовняного крепу від Fiona Clare, яку носила раніше під час поїздки до Франції, та одягла рожевий капелюх-таблетку з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy, а в руках тримала сіру сумку Charlotte Elizabeth.

Королева Камілла та король Чарльз III, принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

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