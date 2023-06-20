Він ідеальний: принцеса Кейт присіла в реверанс перед Чарльзом і Каміллою і це зазнімкували

Її королівська Високість відвідала службу та парад Ордену Підв'язки у Віндзорському замку.
Оскільки вона не є кавалером Ордену, принцеса Уельська спостерігала, як проходив парад біля каплиці Святого Георгія.
Коли повз неї проходили король Чарльз і королева Камілла у своїх королівських регаліях — синіх мантіях і капелюхах, увінчаних страусиним пір'ям, — Кейт зробила реверанс, майстерно утримуючи рівновагу, поставивши одну ногу за іншою і присівши в колінах.
Члени сім'ї часто демонструють повагу, вітаючи одне одного – чоловіки традиційно схиляють голови, а жінки роблять реверанс. Так і принцеса Кейт. Її реверанси, що на адресу покійної королеви Єлизавети II, і що на адресу Чарльза та Камілли – завжди мають ідеальний вигляд.
Ви також могли помітити, що не завжди члени королівської сім'ї кланяються або роблять реверанс, щоб привітати одне одного. Зазвичай так відбувається, коли вони вже бачили одне одного того дня. Крім офіційного жесту Чарльз і Камілла часто вітають членів сім'ї поцілунками в щоки або обіймами.
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