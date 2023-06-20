Він ідеальний: принцеса Кейт присіла в реверанс перед Чарльзом і Каміллою і це зазнімкували

Її королівська Високість відвідала службу та парад Ордену Підв'язки у Віндзорському замку.

Оскільки вона не є кавалером Ордену, принцеса Уельська спостерігала, як проходив парад біля каплиці Святого Георгія.

Принцеса Уельська та принц Вільям, герцогиня Софі та принц Едвард під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

Коли повз неї проходили король Чарльз і королева Камілла у своїх королівських регаліях — синіх мантіях і капелюхах, увінчаних страусиним пір'ям, — Кейт зробила реверанс, майстерно утримуючи рівновагу, поставивши одну ногу за іншою і присівши в колінах.

Члени сім'ї часто демонструють повагу, вітаючи одне одного – чоловіки традиційно схиляють голови, а жінки роблять реверанс. Так і принцеса Кейт. Її реверанси, що на адресу покійної королеви Єлизавети II, і що на адресу Чарльза та Камілли – завжди мають ідеальний вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Ви також могли помітити, що не завжди члени королівської сім'ї кланяються або роблять реверанс, щоб привітати одне одного. Зазвичай так відбувається, коли вони вже бачили одне одного того дня. Крім офіційного жесту Чарльз і Камілла часто вітають членів сім'ї поцілунками в щоки або обіймами.

Принцеса Уельська та принц Вільям під час служби Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, у Віндзорі / Фото: Associated Press

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