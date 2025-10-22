Він ідеальний: який вигляд має осінній манікюр дочки принцеси Анни

Зара Тіндалл / © Getty Images

Нещодавно вона відвідала кінний чемпіонат на іподромі в Аскоті, де її бачили у компанії королеви Камілли.

Для виходу на публіку Зара обрала темно-синій спідничний костюм від бренду The Fold, доповнила вона його сумкою Aspinal of London кольору марсала, блузкою до тону, замшевими чоботями Dune London, обідком на голові Bee Smith Millinery та сережками-висячками Van Peterson London.

Зара Тіндалл / © Getty Images

Ми звернули увагу, що її манікюр також був підібраний до тону її сорочки, обідка, сумки та чобіт. Такий відтінок баклажана чудово пасує для осіннього королівського образу.

Манікюр Зари Тіндалл / © Getty Images

До речі, Зара є однією з небагатьох, хто в королівській родині майже завжди покриває нігті лаком і підбирає стильні кольори.