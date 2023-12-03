Він із блакитною краваткою, вона – у пальті кольору фуксії: президентське подружжя Байденів запалило різдвяну ялинку

Байдени взяли участь у традиційному відкритті головної ялинки країни.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден днями запалили Національну різдвяну ялинку на Еліпсі біля Білого дому у Вашингтоні.
На заході Байден з'явився у класичному чорному пальті, білій сорочці і блакитній краватці. На руці у нього був різнокольоровий браслет.
Перша леді обрала для такої події двобортне пальто кольору фуксії, білу трикотажну сукню з перфорацією на спідниці, білий широкий шарф із торочкою і чорні рукавички.
Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками з камінням, шию – золотими ланцюжками і перлинним намистом.
Нагадаємо, Джилл Байден у блакитному костюмі і в діамантах презентувала різдвяне оздоблення в Білому домі.
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