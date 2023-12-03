Він із блакитною краваткою, вона – у пальті кольору фуксії: президентське подружжя Байденів запалило різдвяну ялинку

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден днями запалили Національну різдвяну ялинку на Еліпсі біля Білого дому у Вашингтоні.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

На заході Байден з'явився у класичному чорному пальті, білій сорочці і блакитній краватці. На руці у нього був різнокольоровий браслет.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для такої події двобортне пальто кольору фуксії, білу трикотажну сукню з перфорацією на спідниці, білий широкий шарф із торочкою і чорні рукавички.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила елегантними сережками з камінням, шию – золотими ланцюжками і перлинним намистом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у блакитному костюмі і в діамантах презентувала різдвяне оздоблення в Білому домі.

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