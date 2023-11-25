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Він із книжкою, вона – в оливковому пальті: Джо Байден із онукою Фіннеган потрапили під приціл папараці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Він із книжкою, вона – в оливковому пальті: Джо Байден із онукою Фіннеган потрапили під приціл папараці

Джо Байден із онукою Фіннеган / Фото: Associated Press

Президент США з онукою сходив до книжкового магазину.

До об'єктивів папараці потрапив президент США Джо Байден. Він разом зі своєю онучкою Фіннеган Байден вийшли із магазину Нантакеті, штат Массачусетс. Байден тримав у руках книжку Гезер Кокс Річардсон "Пробудження демократії", яку там придбав.

Джо Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джо Байден із онукою Фіннеган / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний жакет, чорну олімпійку, світлу сорочку, сірі штани і темно-синю бейсболку з американським прапором.

Джо Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джо Байден із онукою Фіннеган / Фото: Associated Press

На Фіннеган було пальто оливкового відтінку, блакитний светр і темні джинси. Лук дівчина доповнила стильними сонцезахисними окулярами.

Джо Байден із онукою Фіннеган / © Associated Press
Джо Байден із онукою Фіннеган / Фото: Associated Press

Нагадаємо, відбулася на державній вечері у Білому домі Фіннеган з'явилася в елегантній асиметричній сукні максі вишневого кольору, яка чудово облягала її струнку фігуру.

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Дата публікації
Перегляди
57
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