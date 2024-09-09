Він із вином, а вона із шампанським: син принцеси Анни зі своєю дівчиною вийшов у світське суспільство

У п'ятницю Пітер Філліпс та його кохана Гаррієт Сперлінг були заскочені на презентації нової книжки "Кулінарія та корона" Тома Паркера-Боулза – сина королеви Камілла та Ендрю Паркер-Боулза (її першого чоловіка).

На захід у The Audley Public House у Лондоні Пітер приїхав у чорному піджаку та білій сорочці, а також у джинсах та замшевих черевиках. Він тримав в руках келих із вином. Його кохана Гаррієт стояла поруч і теж усміхалася і була одягнена в чорну сукню в білий квітковий принт, яку носила в поєднанні з білими високими кедами. На шиї дама мала прикрасу з блакитним каменем, довге волосся вона розпустила і зробила легкий макіяж і бордовий манікюр, а в руках тримала келих шампанського.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, вперше цю пару на публіці ми побачили в Аскоті влітку 2024 року.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс на перегонах в Аскоті / Фото: Getty Images

На цьому ж заході була присутня і королева Камілла. 77-річна Камілла мала дуже незвичайний вигляд у білій сукні-сорочці в горох від Hobbs, яку поєднувала зі шкіряними туфлями-човниками Eliot Zed та маленьким клатчем Bottega Veneta.

Королева Камілла зі своїми дітьми — Лорою Лопес та Томом Паркер-Боулзом / Фото: Getty Images

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