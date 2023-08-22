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Він із її саду: королева Камілла назвала свій найулюбленіший овоч

Автор
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Він із її саду: королева Камілла назвала свій найулюбленіший овоч

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла обожнює свій сад та грядки, на яких вирощує дуже багато овочів.

Нещодавно ми розповідали про те, який овоч Камілла не готова їсти за жодних обставин. Також дружина монарха поділилася і своїми улюбленими овочами, які вирощує у власному саду.

Якось під час відвідування школи Godolphin в Слау, Каміллу запитали, які її улюблені овочі і чи вирощує вона собі їжу в саду. На що Камілла відповіла: "О, так, ми вирощуємо всі наші власні овочі. Я думаю, що мої найулюбленіші — боби. Я також обожнюю їсти горох прямо з грядки", — поділилася тоді в розмові Камілла, повідомляє express.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева також прищепила любов до овочів і особливо гороху своїм п'ятьом онукам. Коли вони гостюють у неї, вона часто запрошує їх до саду, щоб зірвати щось їстівне з кущів і з'їсти.

Також раніше ми писали, що дружина короля Чарльза назвала свій найулюбленіший фрукт. Що цікаво, його також люблять багато жінок.

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Дата публікації
Перегляди
337
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