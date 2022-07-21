Він майбутній король: цікаві факти про принца Джорджа — старшу дитину Кейт та Вільяма

У зв'язку з майбутнім святом ми оглядаємося назад і згадуємо важливі віхи життя маленького принца Джорджа.

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Перша вагітність Кейт Міддлтон, про яку оголосили 3 грудня 2012 року, викликала безпрецедентний інтерес у всьому світі.

Принц Джордж народився 22 липня 2013 року в лікарні Святої Марії в Паддінгтоні, Лондон. Це стало рідкісним випадком, коли три покоління спадкоємців по прямій лінії жили і продовжують жити одночасно. У цьому ж шпиталі народилися і сини принцеси Діани – принц Вільям та принц Гаррі. На честь народження принца небо над Гайд Парком та Тауером осяяв урочистий салют із 41-го залпу. А дітям, яким пощастило народитися одного дня з королівським спадкоємцем, дістався подарунок від монетного двору Великої Британії — спеціальний срібний пенні.

Кейт і Вільям у день виписки з принцом Джорджем / Фото: Getty Images

Ще до народження принца газета The Washington Post назвала його "найвідомішим у світі малюком". Принц Джордж Кембриджський став одним із перших людей в історії, статті про якого в кількох мовних розділах Вікіпедії з'явилися ще до його народження.

Прагнучи покласти край дискримінації жінок під час успадкування британського престолу, уряд вніс до Палати громад законопроект про успадкування корони. Це монументальна ухвала, як пише Hello! гарантувала, що перша дитина герцога та герцогині Кембриджських автоматично стане спадкоємцем престолу, незалежно від статі дитини.

Кейт та Вільям з Джорджем / Фото: Getty Images

Принца назвали Джорджем, але мало хто знає, що герцогиня Кейт хотіла назвати хлопчика зовсім іншим ім'ям – Олександром. Кетрін і Вільям вдалися до хитрощів і переклали відповідальність зі своїх плечей на свого собаку кокер-спанієля Лупо, який тоді жив із ними. Вони розклали підлогою папірці з різними іменами та впустили до кімнати Лупо. До якого папірця підійшов пес, тим ім'ям було вирішено назвати сина. Так принц Джордж одержав ім'я, яке носить. Повне його ім'я звучить як Джордж Олександр Луї. Джордж — на честь короля Георга VI — батька своєї прабабусі Єлизавети II, Олександр — на честь другого імені Єлизавети II (її повне ім'я Єлизавета Олександра Марія), і Луї (Луїс) — на честь Луїса Маунтбеттена — воєначальника, дядька принца Філіпа. Ім'я Луї також є четвертим ім'ям його батька, герцога Кембриджського та першим ім'ям молодшого брата Джорджа – принца Луї.

У принца Джорджа семеро хрещених, серед них – Зара Тіндалл, двоюрідна сестра принца Вільяма. Хрестили принца, коли йому виповнилося три місяці.

Принц Джордж у день хрещення / Фото: Associated Press

Старший син герцога та герцогині Кембриджських є третім у черзі на престол після свого батька принца Вільяма та діда принца Чарльза. Чарльз, до речі, чекає своєї черги на трон уже понад 70 років.

Королева Єлизавета II та принц Джордж / Фото: Associated Press

У чотири роки принц Джордж пішов до підготовчої школи. Він навчався у Thomas's Battersea School там же навчалася і його молодша сестра – принцеса Шарлотта. Нещодавно у них почалися літні канікули, а після канікул королівські нащадки підуть до нової школи у Віндзорі, адже сім'я переїжджає з Лондона.

Принц Джордж пішов до школи / Фото: Getty Images

Як і будь-яка інша восьмирічна дитина у принца Джорджа багато інтересів. Його батько якось розповідав, що Джордж любить танцювати та займається танцями. Виступаючи у програмі Teen Heroes 2021 на BBC Radio 1, герцог Кембриджський згадав, що його мама принцеса Діана теж дуже любила танцювати. А ще серед захоплень Джорджа літаки. Якось Вільям провів сина трапом одного з пілотажних яструбів RAF Red Arrow Hawks, і він навіть мав можливість посидіти в кабіні.

Ще одне захоплення – кулінарія. У цьому Джордж поділяє пристрасть своєї мами Кетрін. Якось герцогиня під час публічного заходу розповідала, що всі її троє дітей люблять проводити разом із нею час на кухні. Джордж любить пасту і допомагає мамі готувати її, а також може приготувати салат.

Принц Джордж з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Нещодавно принц Джордж виявив інтерес до всього, що пов'язано з футболом. Молодий член королівської сім'ї є членом шкільної футбольної команди і, схоже, вболіває за улюблену футбольну команду свого батька "Астон Віллу".

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Стати королем Великої Британії Джордж має не скоро. Кейт і Вільям вже розповіли йому, що одного разу Джорджу належить зійти на престол, але незважаючи ні на що, намагаються дати сину все, щоб він ріс щасливою дитиною, не оточеною тільки протоколами та урочистими заходами.

Принц Джордж із сім'єю / Фото: Associated Press

Читайте також: