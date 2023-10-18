Він — майбутній король: стало відомо під яким ім'ям зійде на престол принц Вільям

Одного разу, в не дуже далекому майбутньому, принц Уельський Вільям має стати королем. Вже зараз відомо, під яким ім'ям він зійде на престол.

Спадкоємець престолу буде названий королем Вільгельмом V, коли зійде на престол. А своє ім'я Вільям він отримав на честь свого королівського родича, яким його батько дуже захоплювався. Йдеться про принца Вільяма Глостерського, який трагічно загинув у віці 30 років в авіакатастрофі 1972 року, пише Daily Mail.

Король Чарльз III та його спадкоємці — принц Вільям та його син принц Джордж / Фото: Getty Images

Принц Глостерський був старшим двоюрідним братом тодішнього принца Чарльза. Він був затятим пілотом, брав участь у повітряних перегонах пересіченою місцевістю, і Чарльз дуже ним захоплювався. Саме в одному з таких перегонів у серпні 1972 року він розбив свій Piper Cherokee і загинув на місці.

Коли десять років по тому у майбутнього тоді короля Чарльза і його першої дружини принцеси Діани народився первісток, він без вагань назвав його на честь людини, яка була на сім років старша за нього і яка була для нього прикладом для наслідування протягом усього життя. У той час ім'я Вільям не було дуже поширене.

Принц Вільям Глостерський, 1962 рік / Фото: Getty Images

Теперішній принц Вільям, слід зазначити, також успадкував любов до польотів від свого дядька-тезки, а також любов до гри в поло. До речі, вони обоє закінчили Іттонський коледж.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що титул Кембриджський, який до сходження на престол Чарльза носив його син Вільям — сповнений смутку та сумних подій. Його подарувала онуку королева Єлизавета II у день їхнього весілля з Кейт Міддлтон 2011 року.

Принцеса Діана із сином Вільямом / Фото: Associated Press

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